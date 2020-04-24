В Алтайском крае 700 жителей села живут без единственного источника воды

Почти месяц жители села Корчино Мамонтовского района живут без источника питьевой воды, пишет Сибирь.Реалии. Сельчане боятся, что могут вообще лишиться воды.

Дело в том, что забилась скважина, которая снабжала 270 домов. С 30 марта в селе ввели режим ЧС и подвозят питьевую воду бочками. Фермеры, поставляющие ее с мая уходят на посевную, и сельчане опасаются, что могут совсем остаться без воды.

Председатель предприятия СПК «Корчинский» Виктор Трушаков подтвердил, что каждый день пять дней в неделю две единицы техники с его фермы развозят по дворам воду.

«Мы берем воду из собственной резервной скважины. Местные власти обещают компенсировать расходы на ГСМ и электроэнергию. <…> „Востокбурвод“ бурит новую скважину, поскольку действует ЧС, но на это уйдет как минимум месяц. Водоносный слой у нас находится глубоко, поэтому бурить нужно до 450 метров», — отметил Трушаков.

Директор сетует на отсутствие денег в районном бюджете. Корчино добивается участия в краевой целевой программе, которая предполагает строительство в селах водонапорных башен, но пока войти в нее не удалось.

Кто будет поставлять жителям воду с 1 мая — неизвестно. В администрации села на звонок журналиста не ответили.