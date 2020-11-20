Алтайский Лебединый заказник терроризируют расплодившиеся бобры

Впервые животные поселились в заказнике 12 лет назад. Сегодня там проживают более 80 бобриных семей.
Зверьки выстроили десятки плотин — из-за них вода из родников и рек не может попасть в озера, растекается в округе и затапливает местность. Страдают и озера — прогреваясь, они зарастают водорослями.
Из-за бобровых построек может начать замерзать знаменитое озеро Светлое, куда на зимовку прилетают лебеди-кликуны.
В Минприроды отметили, что отлов бобров возможен только при доказательстве ущерба экосистеме. Возможно, весной ведомство отправит своих экспертов для проведения подобной оценки.