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20 ноября
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Жизнь

Алтайский Лебединый заказник терроризируют расплодившиеся бобры

Специалисты Лебединого заказника, который находится в Советском районе, озабочены большим количеством бобров на местных водоемах — их плотины заболачивают местность, сообщают «Вести Алтай».

Бобер.
Бобер.
Фото: архив филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»

Впервые животные поселились в заказнике 12 лет назад. Сегодня там проживают более 80 бобриных семей.

Зверьки выстроили десятки плотин — из-за них вода из родников и рек не может попасть в озера, растекается в округе и затапливает местность. Страдают и озера — прогреваясь, они зарастают водорослями.

Из-за бобровых построек может начать замерзать знаменитое озеро Светлое, куда на зимовку прилетают лебеди-кликуны.

В Минприроды отметили, что отлов бобров возможен только при доказательстве ущерба экосистеме. Возможно, весной ведомство отправит своих экспертов для проведения подобной оценки.

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