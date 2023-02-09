9 февраля
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Жизнь

В алтайском маральнике приютили лосенка, оставшегося без матери

В алтайском маральнике «Никольское» приютили лосенка Милу, оставшегося без матери.

Лосенок Мила.
Лосенок Мила.
Маральник "Никольское".

В Алтайском районе охотники позвонили в «Никольское» около месяца назад и рассказали, что недалеко от хозяйства бродит и ревет лосенок.

Животное нашли и отправили в вольер к маленьким маралам. Детеныша назвали Мила.

Сотрудники маральника считают, что Мила могла остаться без матери, не могла добыть корм. Поэтому она подошла к мараловодческому хозяйству.

Лосенок ест сено и овес. Мила становится ручной и привыкает к людям. Возможно, она останется в маральнике, там планируют создать контактный зоопарк.

Территория позволяет создать условия как в естественной среде обитания.

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