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Жизнь

В алтайском МЧС объявили второе штормовое предупреждение

С 9 июля в Алтайском крае действуют уже два штормовых предупреждения: из-за аномально жаркой погоды и из-за высокой пожароопасности, сообщает региональное управление МЧС.

Жара.
Жара.
Михаил Хаустов

В Алтайском крае с 9 по 12 июля в западных районах будет высокая пожароопасность, а в Угловском, Волчихинском и Локтевском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Кроме того, в регионе с 6 по 11 июля действует предупреждение об аномально жаркой погоде с максимальными температурами воздуха выше +30 градусов.

9 июля в крае и Барнауле будут держаться высокие температуры.

Алтайский край

Переменная облачность, днем в отдельных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. Температура +26 +31.

Барнаул

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный, 5−10 м/с. Температура +28 +30.

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