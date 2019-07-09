В алтайском МЧС объявили второе штормовое предупреждение

В Алтайском крае с 9 по 12 июля в западных районах будет высокая пожароопасность, а в Угловском, Волчихинском и Локтевском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Кроме того, в регионе с 6 по 11 июля действует предупреждение об аномально жаркой погоде с максимальными температурами воздуха выше +30 градусов.
9 июля в крае и Барнауле будут держаться высокие температуры.
Алтайский край
Переменная облачность, днем в отдельных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. Температура +26 +31.
Барнаул
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный, 5−10 м/с. Температура +28 +30.