В алтайском минсоцзащиты рассказали, на что потратят больше 20 млрд рублей

Дети и «коммуналка»
Львиная доля средств уйдет на социальные выплаты жителям края — 17 млрд рублей (10 — средства краевого бюджета, 7 — федерального). В крае более 700 тыс. жителей, которые пользуются более чем 80 мерами социальной поддержки.
Что изменится с 2020 года
- на 4% проиндексируют выплаты, связанные с оплатой услуг ЖКХ
- повысится ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам до 2080 рублей и специалистам сельской местности до 885 рублей
- увеличат выплаты на детей, рассчитывающиеся исходя их прожиточного минимума, — с 9811 до 10 203 рублей.
- вырастут расходы на оказание материальной помощи гражданам. Из краевого бюджета на эти цели дополнительно выделено 22 млн рублей, из федерального — 220 млн. Деньги направят на поиск работы и трудоустройство, профессиональное обучение и дополнительное образование, малоимущих граждан, созданию условий для развития их бизнеса.
Зарплаты и ремонт
14% общих финансов, а это 2,9 млрд рублей пойдут на развитие системы социальной защиты в крае. В частности, на сохранение уровня зарплаты отдельных категорий работников, определенных «майским» указом президента, и на повышение зарплаты других специалистов на уровень инфляции — 3,8%.
Из этой же суммы профинансируют развитие новых технологий социального обслуживания.
В настоящее время в регионе внедряют систему долговременного ухода за пожилыми гражданами. В следующем году на эти цели из краевого бюджета запланировано направить 13 млн рублей.
Будет продолжена работа мобильных бригад соцзащиты, а в отделениях милосердия домов-интернатов для престарелых появится новое специальное оборудование. В крае будут развивать стационарзамещающие технологии обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, и детей-инвалидов.
Стройки и ремонты
15,3 млн рублей выделят краевому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики». В декабре планируется завершить строительство нового корпуса.
В целом на укрепление материально-технической базы организаций соцзащиты планируется потратить 100 млн рублей. В первую очередь, это ремонт стационарных учреждений, повышение уровня комфорта.
Средства будут направлены на ремонт систем отопления и водоснабжения, обновление кровли, санитарно-гигиенических помещений, жилых комнат, столовых, банно-прачечных комплексов в психоневрологических интернатах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, прочих учреждениях соцобслуживания. Также средства будут выделены на улучшение условий соцобслуживания в краевых учреждениях.
Против пожаров
В 2019 году соцзащита потратила 2 млн рублей на установку пожарных извещателей в домах малоимущих граждан. В 2020-м эта сумма увеличится вдвое — до 4 млн. Пожарные извещатели установят семьям с детьми, находящимся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, в следующем году на выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях соцзащиты будет направлено 35 млн рублей.
Еще 2 миллиарда
После утверждения закона о федеральном бюджете отдельные расходы увеличатся на сумму софинансирования более 2 млрд рублей. Они пойдут на:
- выплаты при рождении третьего ребенка,
- оказание помощи по социальному контракту,
- организацию профессионального обучения предпенсионеров.