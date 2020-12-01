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1 декабря -10°C
Жизнь

В алтайском минздраве рассказали, почему в аптеках нет ртутных градусников

Из многих аптек Алтайского края исчезли ртутные градусники. Вместо алтайский минздрав советует покупать электронные или бесконтактные. Они дороже, но безопаснее.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Еще в 2014 году Россия присоединилась к Минаматской конвенции по ртути. Документ запрещает ртутные термометры, поскольку они считаются небезопасными.

«Мы с этого года должны эти градусники прекратить выпускать и продавать. Поэтому произошла переориентация на электронные термометры», — цитирует «Алтайская правда» заместителя начальника отдела лекарственного обеспечения и и фармацевтической деятельности минздрава края Светлану Попову.

Бесконтактные градусники есть в аптечной сети, они более безопасные и удобные. Например, можно померить температуру спящему человеку.

Сотрудникам пассажирского комплекса измеряют температуру тела бесконтактным термометром.
Сотрудникам пассажирского комплекса измеряют температуру тела бесконтактным термометром.
Анна Зайкова

«Для лечебной сети в условия пандемии коронавируса однозначно возможно только применение бесконтактных термометров. Это предотвращает заражение. Поэтому бесконтактные термометры — это наше будущее. Надо перестать искать ртутные термометры, и переходить на новое поколение», — подчеркнула начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства Жанна Вахлова.

Инфракрасный градусник проходит процедуру сертификации, поэтому не стоит сомневаться в точности измерений, нужно следовать инструкции. От правильности применения зависит точность результата.

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