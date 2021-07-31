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Жизнь

В алтайском наукограде жители штурмуют ограждения на месте бывшего перехода

В Бийске у ТЦ «Арбат» убрали пешеходный переход, но бийчане продолжают переходить тут дорогу, не обращая внимания на установленные заграждения, пишет «Бийский рабочий».

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

На улице Васильева в районе «Детского мира» несколько недель назад убрали знаки «Пешеходный переход», а чтобы бийчане по привычке не ходили тут, вдоль трамвайных путей установили металлическую конструкцию.

Однако пешеходов это не останавливает. Они переходят проезжую часть и перелезают через ограждения.



Возможно, пешеходов в заблуждение вводит оставшаяся на дорогу разметка «зебра» или же люди даже не замечают, что дорожные знаки тут исчезли. В любом случае, ситуация на дороге создается опасная.

И хотя водители, которые ездят тут постоянно, по привычке тоже притормаживают на этом месте, о том, что еще недавно здесь был «пешеходник», знают не все.

Для того, чтобы разобраться кто именно стал инициатором сокращения пешеходных переходов на улице Васильева, редакция «Бийского телевидения» обратились в Госавтоинспекцию. Ответить оперативно там не смогли и попросили направить официальный запрос. Получить комментарий коллеги надеются в ближайшее время.

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