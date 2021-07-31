В алтайском наукограде жители штурмуют ограждения на месте бывшего перехода

В Бийске у ТЦ «Арбат» убрали пешеходный переход, но бийчане продолжают переходить тут дорогу, не обращая внимания на установленные заграждения, пишет «Бийский рабочий».

На улице Васильева в районе «Детского мира» несколько недель назад убрали знаки «Пешеходный переход», а чтобы бийчане по привычке не ходили тут, вдоль трамвайных путей установили металлическую конструкцию.



Однако пешеходов это не останавливает. Они переходят проезжую часть и перелезают через ограждения.

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Возможнопешеходов в заблуждение вводит оставшаяся на дорогу разметка «зебра» или же люди даже не замечаютчто дорожные знаки тут исчезли. В любом случаеситуация на дороге создается опасная.

И хотя водители, которые ездят тут постоянно, по привычке тоже притормаживают на этом месте, о том, что еще недавно здесь был «пешеходник», знают не все.



Для того, чтобы разобраться кто именно стал инициатором сокращения пешеходных переходов на улице Васильева, редакция «Бийского телевидения» обратились в Госавтоинспекцию. Ответить оперативно там не смогли и попросили направить официальный запрос. Получить комментарий коллеги надеются в ближайшее время.