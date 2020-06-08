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Жизнь

В алтайском отделении ПФР рассказали, как будут выдавать пенсии за июньские праздники

В региональном пенсионном фонде рассказали о доставке пенсий за праздничные дни в июне. Из-за государственного праздника Дня России 12 июня график доставки изменится.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Доставка пенсий через почту за 12 июня будет осуществляться в соответствии с графиком и учетом режима работы отделений почтовой связи.

«Получателям пенсий через кредитные учреждения, дата зачисления на счета которых приходится на выходной день, 14 июня 2020 года перечисление будет осуществлено 11 июня», — информируют в ПФР.

Как отдыхаем в июне

12 июня является государственным праздником — День России.

В 2020 году День России выпадает на пятницу. Таким образом, у россиян будут длинные праздничные выходные.

Работающие смогут отдыхать три дня подряд — в пятницу, 12 июня, субботу, 13 июня, и воскресенье, 14 июня. На работу выйдут в понедельник — 15 июня.

Также, согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, рабочий день накануне официального праздника становится сокращенным. То есть в четверг, 11 июня, граждане будут работать на один час меньше, чем обычно.

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