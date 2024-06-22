В Алтайском парке на волю выпускают краснокнижных птиц

По всей России действует большое количество программ, связанных с сохранением и восстановлением популяции редких и исчезающих видов животных, птиц, растений и Алтайский край не исключение.

Ежегодно в крае помогают краснокнижным птицам. Их выращивают в питомниках и тщательно подготавливают к тому, чтобы продолжить жизнь в природных условиях.



В предгорьях Алтая — максимально благоприятные условия для адаптации соколов, как объясняют специалисты. На лапки птицам надели специальные кольца — так орнитологи смогут следить за их дальнейшей судьбой.

Ранее сообщалось, что орленка заметили за окном многоэтажки жители Барнаула.

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