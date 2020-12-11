Стало известно, как изменится выдача пенсий жителям Алтайского края в новогодние каникулы

Из-за выходных и новогодних праздников порядок доставки пенсий и прочих выплат. О новом графике рассказали в отделении ПФР России по Алтайскому краю.

Тем, кому пенсия и другие выплаты зачисляются на счет ежемесячно 8 числа, зачисление за январь будет 30 декабря.

Отделения почтовой связи не будут работать 1, 2 и 7 января.

Все, кто получает пенсию за 3, 4 января на почте, получат ее раньше — с 26 по 29 декабря. Выплатной период доставки пенсии в декабре будет сокращен по 19 декабря.

С 5 января доставка пенсии будет по обычному графику и с учетом режима работы почты.

О датах доставки пенсии за декабрь 2020 и январь 2021 года можно узнать по телефону Единого регионального контакт-центра ПФР — 8 800 600 0714.