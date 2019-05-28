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Жизнь

В алтайском селе в луже чуть не утонула корова

Жители села Орлово Немецкого национального района в Алтайском крае спасли тонущую в луже корову. Об этом написала местная газета «Новое время». Лужа образовалась в центре села после порыва водопровода еще в декабре 2018 года.

В Орлово жители спасли тонущую в луже корову.
В Орлово жители спасли тонущую в луже корову.
nzd22.ru

Инцидент произошел в центре села. Корова продавца местного магазина угодила в яму с водой. Жителям пришлось вместе тянуть животное веревками и придерживать буренку за рога.

В Орлово жители спасли тонущую в луже корову.
В Орлово жители спасли тонущую в луже корову.
nzd22.ru

Порыв на трубе центрального водопровода не могут ликвидировать с декабря, говорят жители. Не так давно в эту же яму попал ребенок. Опасное место не огорожено и постоянно притягивает детвору, пишут местные журналисты.

Также жители сообщили, что уже неделю в их домах нет воды.

Напомним, в марте в огромную лужу в Рубцовске провалился полицейский УАЗик.

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