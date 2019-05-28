В алтайском селе в луже чуть не утонула корова

Инцидент произошел в центре села. Корова продавца местного магазина угодила в яму с водой. Жителям пришлось вместе тянуть животное веревками и придерживать буренку за рога.
Порыв на трубе центрального водопровода не могут ликвидировать с декабря, говорят жители. Не так давно в эту же яму попал ребенок. Опасное место не огорожено и постоянно притягивает детвору, пишут местные журналисты.
Также жители сообщили, что уже неделю в их домах нет воды.
Напомним, в марте в огромную лужу в Рубцовске провалился полицейский УАЗик.