23 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В алтайском селе откроют выставку, посвященную жене Германа Титова

В мемориальном музее Германа Титова в селе Полковниково Алтайского края откроют выставку, посвященную 85-летию Тамары Титовой — жены второго космонавта Германа Титова.

Герман Титов на корпусе Д АлтГУ.
Герман Титов на корпусе Д АлтГУ.
asu.ru

На выставке представят фотографии, документы, воспоминания, личные вещи из семейного архива, сообщают в региональном Минкульте.

Посетители впервые смогут увидеть записку, которую написала Тамара Титова своему мужу во время его космического полета 6 августа 1961 года и записку от Нины Хрущевой от 9 августа 1961 года.

Также на выставке можно будет увидеть шифоновое платье, в котором жена космонавта в 1969 году была на встрече с супругой американского астронавта Френка Бормана — Сьюзен и многое другое.

Выставку откроют 25 декабря в 14:00.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость