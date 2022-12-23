В алтайском селе откроют выставку, посвященную жене Германа Титова

На выставке представят фотографии, документы, воспоминания, личные вещи из семейного архива, сообщают в региональном Минкульте.

Посетители впервые смогут увидеть записку, которую написала Тамара Титова своему мужу во время его космического полета 6 августа 1961 года и записку от Нины Хрущевой от 9 августа 1961 года.

Также на выставке можно будет увидеть шифоновое платье, в котором жена космонавта в 1969 году была на встрече с супругой американского астронавта Френка Бормана — Сьюзен и многое другое.

Выставку откроют 25 декабря в 14:00.