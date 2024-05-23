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Жизнь

В алтайском селе провели осмотр земляной насыпи по одной из улиц

Осмотр был проведен в поселке Ильича, на ул. Остров Кораблик. Эту меру применили в связи с подъемом уровня воды в реке Обь, сообщает пресс-служба мэрии.

Инициативу проявил начальник городского управления ГОЧС Владимир Драчев, и начальник отдела водных ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обского БВУ Виталий Карловский.

Они вместе с ответственными специалистами отдела водных ресурсов, городского управления ГОЧС и администрации Октябрьского района провели выездное обследование защитного сооружения в виде земляной насыпи на ул. Остров Кораблик.

Осмотр земляной насыпи не выявил повреждений. Сооружение находится в нормальном состоянии и готово выдержать паводок.

Напомним, что в связи с необходимостью предотвратить чрезвычайную ситуацию и обеспечить безопасность жителей поселка Ильича, с 19 мая введен режим функционирования «повышенная готовность». Существует вероятность подтопления в районе ул. Остров Кораблик, Заозерная, Красноярская и Понтонный Мост.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби вновь поднимается.

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