В алтайском селе провели осмотр земляной насыпи по одной из улиц

Инициативу проявил начальник городского управления ГОЧС Владимир Драчев, и начальник отдела водных ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обского БВУ Виталий Карловский.
Они вместе с ответственными специалистами отдела водных ресурсов, городского управления ГОЧС и администрации Октябрьского района провели выездное обследование защитного сооружения в виде земляной насыпи на ул. Остров Кораблик.
Осмотр земляной насыпи не выявил повреждений. Сооружение находится в нормальном состоянии и готово выдержать паводок.
Напомним, что в связи с необходимостью предотвратить чрезвычайную ситуацию и обеспечить безопасность жителей поселка Ильича, с 19 мая введен режим функционирования «повышенная готовность». Существует вероятность подтопления в районе ул. Остров Кораблик, Заозерная, Красноярская и Понтонный Мост.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби вновь поднимается.
Самое важное - в нашем Telegram-канале