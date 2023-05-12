В алтайском заповеднике непредвиденно заработал приют медвежат-сирот

В Алтайском биосферном заповеднике непредвиденно возобновил работу мини-приют по спасению медвежат-сирот. После майских праздников там появился новый подопечный. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Охране заповедника сообщили, что на протяжении двух дней на территории турбазы вблизи села Артыбаш (Республика Алтай) на дереве сидит медвежонок.

Сотрудники предполагают, что мать малыша погибла, или медвежонка спугнули собаки и загнали на дерево.

Работникам заповедника пришлось оперативно выезжать на спасательную операцию. Кроха просидел на дереве без еды и воды несколько дней, испуганно смотря вниз с высокого кедра.

Медвежонка осторожно сняли с дерева и заселили в вольер, в котором уже три года растят медвежат и выпускают в природу. Малышу оказалось всего четыре месяца, и сотрудникам предстоит его вырастить и подготовить к жизни в дикой природе.

Сотрудники заповедника отмечают, что у медвежонка есть все шансы вырасти в самостоятельного зверя. Ведь время контакта с человеком у него было минимальное.

В алтайском заповеднике реабилитацию медвежат с последующим возвращением в дикую природу проводят уже третий год.