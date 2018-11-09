В Алтайском заповеднике огромный медведь наедается яблоками перед спячкой

В начале ноября на побережье Телецкого озера выпал снег и большинство медведей ушли искать берлоги. Но один из них — очень крупный — по-прежнему ест яблоки в местном саду и возмущен попытками жителей отпугнуть его. Об этом на сайте Алтайского заповедника рассказал Юрий Калинкин, старший научный сотрудник, териолог.

Юрий Калинкин рассказал, что медведи стали массово покидать берег Телецкого. В один день мимо фотоловушки прошли 8 особей, которые направились к месту устройства берлог.

Те, кто еще остается, питается оставшимися фруктами местных садов. Среди них мощный самец. «Он выглядит упитанно, поведение в обычной обстановке спокойное, но когда хозяева полюбившегося ему участка в пос. Яйлю пытались его вежливо отпугнуть, проявлял характер, издавая рычание», — пишет териолог.

Юрий Калинкин,

старший научный сотрудник , териолог: