В Алтайском заповеднике огромный медведь наедается яблоками перед спячкой

Юрий Калинкин рассказал, что медведи стали массово покидать берег Телецкого. В один день мимо фотоловушки прошли 8 особей, которые направились к месту устройства берлог.
Те, кто еще остается, питается оставшимися фруктами местных садов. Среди них мощный самец. «Он выглядит упитанно, поведение в обычной обстановке спокойное, но когда хозяева полюбившегося ему участка в пос. Яйлю пытались его вежливо отпугнуть, проявлял характер, издавая рычание», — пишет териолог.
Юрий Калинкин,
старший научный сотрудник, териолог:
Вообще встреча медвежьих следов до 10−15 ноября явление на Алтае обычное. Почти ежегодно сотрудники заповедника отмечают их в местах изобилия корма, как правило, это урочища с обильным урожаем кедрового ореха, в этом году таким местом стали сады побережья Телецкого озера.