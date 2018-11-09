Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
533

В Алтайском заповеднике огромный медведь наедается яблоками перед спячкой

В начале ноября на побережье Телецкого озера выпал снег и большинство медведей ушли искать берлоги. Но один из них — очень крупный — по-прежнему ест яблоки в местном саду и возмущен попытками жителей отпугнуть его. Об этом на сайте Алтайского заповедника рассказал Юрий Калинкин, старший научный сотрудник, териолог.

Медведи Алтайского заповедника.
Медведи Алтайского заповедника.
altzapoved.ru

Юрий Калинкин рассказал, что медведи стали массово покидать берег Телецкого. В один день мимо фотоловушки прошли 8 особей, которые направились к месту устройства берлог.

Те, кто еще остается, питается оставшимися фруктами местных садов. Среди них мощный самец. «Он выглядит упитанно, поведение в обычной обстановке спокойное, но когда хозяева полюбившегося ему участка в пос. Яйлю пытались его вежливо отпугнуть, проявлял характер, издавая рычание», — пишет териолог.

Юрий Калинкин,
старший научный сотрудник, териолог:

Вообще встреча медвежьих следов до 10−15 ноября явление на Алтае обычное. Почти ежегодно сотрудники заповедника отмечают их в местах изобилия корма, как правило, это урочища с обильным урожаем кедрового ореха, в этом году таким местом стали сады побережья Телецкого озера.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка