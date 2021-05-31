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Жизнь

В Алтайском заповеднике построили отдельный коттедж на природе для бурых сирот

При Алтайском заповеднике работает свой мини-центр по реабилитации медвежат. Маленькие косолапые попадают сюда регулярно: испуганная лесозаготовительной техникой медведица уже не возвращается к медвежатам, и они обречены на гибель. Раньше медвежат люди забирали домой, где они или были обречены на гибель или на жизнь в клетке зоопарка.

Медведь.
Медведь.
CC0

В мае 2021 года в заповедник обратилась семейная пара с просьбой принять на содержание и последующий выпуск двух медвежат-сирот: Мишку и Машку.

В срочном порядке был разработан проект мини-вольера, выбрано место на Яйлинской террасе. 23 мая Мишка и Машка были выпущены в вольер. Насидевшиеся в клетках и других малоприспособленных помещениях, они не сразу освоились. Конечно, это еще не свобода, но путь к ней.

Как пишет газета «Звезда Алтая», вольер размером 10×10 м окружен электрозабором для защиты от диких животных заповедника (ведь медвежата могут стать легкой добычей местных медведей, волков). Чтобы медвежата не покинули ограждение изнутри также проходит «электро-пастух», с которым им пришлось познакомиться в первые минуты после выпуска.

Внутри вольера растут несколько берез, которые дают тень животным, служат тренажером и местом спасения в случае проникновения хищников.

В настоящее время Мишка и Машка освоились в своем мирке с домиком-убежищем в тени берез, хороший аппетит указывает на их благополучное состояние.

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