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Жизнь

В Алтайском заповеднике проснулись гадюки

В Алтайском заповеднике начала пробуждаться фауна. Индикатором конца зимы называют протяжную песню большой синицы. Ее услышали в 2021 году 10 марта, рассказали сотрудники заповедника.

Гадюка.
Гадюка.
Подкорытова Л.А. / altzapoved.ru

В первой половине марта уже заметили первую муху, бабочку крапивницу, муравья, клеща и услышали весеннюю дробь дятла.

В селе Яйлю показалась обыкновенная гадюка Vipera berus.

На реках начали появляться полыньи. В Алтайском заповеднике среднемесячная температура воздуха февраля составила -4,6 градусов, что на 5,2 градуса теплее января.

«В 2021 году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. По сравнению с 2020 годом нынешняя весна вступает в свои права постепенно и нерешительно», — отметили в заповеднике.

Ранее стало известно, что клещ на Алтае уже нашел свою первую жертву в новом сезоне.

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