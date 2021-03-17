В Алтайском заповеднике проснулись гадюки

В первой половине марта уже заметили первую муху, бабочку крапивницу, муравья, клеща и услышали весеннюю дробь дятла.
В селе Яйлю показалась обыкновенная гадюка Vipera berus.
На реках начали появляться полыньи. В Алтайском заповеднике среднемесячная температура воздуха февраля составила -4,6 градусов, что на 5,2 градуса теплее января.
«В 2021 году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. По сравнению с 2020 годом нынешняя весна вступает в свои права постепенно и нерешительно», — отметили в заповеднике.
Ранее стало известно, что клещ на Алтае уже нашел свою первую жертву в новом сезоне.