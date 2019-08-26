В алтайской больнице будут сдавать в аренду автокресла

Стоимость проката будет от 200 до 300 рублей. Цена будет зависеть от технического состояния кресла.
Детский омбудсмен Ольга Казанцева предложила рассмотреть вариант бесплатного предоставления автокресел малообеспеченным, многодетным семьям, а также родителям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Это предложение рассмотрят в министерстве социальной защиты Алтайского края.
Откроется пункт проката в четвертом квартале 2019 года.
По статистике ГИБДД, с начала 2019 года в регионе произошло 185 ДТП с участием детей, 9 из них погибли, 7 из них были пассажирами.