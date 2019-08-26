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Жизнь

В алтайской больнице будут сдавать в аренду автокресла

В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства откроют пункт проката детских автокресел, рассказали в краевом минздраве. Некоторым категориям семей могут выдавать кресла бесплатно.

Рейд ГИБДД "Автокресло - детям!"
Рейд ГИБДД "Автокресло - детям!"
ГИБДД Барнаула

Стоимость проката будет от 200 до 300 рублей. Цена будет зависеть от технического состояния кресла.

Детский омбудсмен Ольга Казанцева предложила рассмотреть вариант бесплатного предоставления автокресел малообеспеченным, многодетным семьям, а также родителям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Это предложение рассмотрят в министерстве социальной защиты Алтайского края.

Откроется пункт проката в четвертом квартале 2019 года.

По статистике ГИБДД, с начала 2019 года в регионе произошло 185 ДТП с участием детей, 9 из них погибли, 7 из них были пассажирами.

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