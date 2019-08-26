В алтайской больнице будут сдавать в аренду автокресла

В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства откроют пункт проката детских автокресел, рассказали в краевом минздраве. Некоторым категориям семей могут выдавать кресла бесплатно.

Стоимость проката будет от 200 до 300 рублей. Цена будет зависеть от технического состояния кресла.

Детский омбудсмен Ольга Казанцева предложила рассмотреть вариант бесплатного предоставления автокресел малообеспеченным, многодетным семьям, а также родителям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Это предложение рассмотрят в министерстве социальной защиты Алтайского края.

Откроется пункт проката в четвертом квартале 2019 года.

По статистике ГИБДД, с начала 2019 года в регионе произошло 185 ДТП с участием детей, 9 из них погибли, 7 из них были пассажирами.