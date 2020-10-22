В алтайской инспекции рассказали о новых запретах и штрафах для жильцов

С 1 января 2021 года вступает в силу новое постановление правительства РФ, которое ввело новые штрафы за нарушения домах противопожарного режима. Документ значительно расширил перечень штрафов, запретов и обязанностей для всех жильцов многоквартирных домов, рассказали в инспекции стройжилнадзора Алтайского края.

Хранение вещей

С наступлением нового года хранить вещи, мебель и даже овощи будет запрещено на чердаке, в цокольном этаже и даже в подвале. Этот момент очень важно учесть, так как многие граждане хранят овощи, выращенные на даче, в подвале многоквартирного дома. Но с 1 января 2021 года за это придется платить штраф.

Запрещено устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

В Барнауле проверили капремонт многоквартирных домов. barnaul.org

Использование технических помещений

Запрещено будет использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских.

Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий) — впрочем, если это не предусмотрено проектной документацией.

Многоквартирный дом.

Огонь , курение , свечи

Использование открытого огня на лоджиях и балконах многоквартирных домой было запрещено еще с прошлых новогодних праздников.

Теперь же будет запрещено оставлять без присмотра любые источники открытого огня не только на балконах и лоджиях, но и в квартирах.

Решетки на окнах

Здесь изменения касаются в первую очередь решеток на приямках и окнах подвальных этажей.

Они должны будут быть открывающимися, особенно в том случае, если они обозначены в качестве аварийного выхода на плане эвакуации. Конечно же, переоборудование таких решеток потребует значительных дополнительных расходов.

В отношении решеток, находящихся на окнах квартир, в новом постановлении ничего не сказано. Однако многие эксперты уже сейчас говорят о том, что противопожарные службы вполне могут заинтересоваться и такими решетками, найдя немало претензий.

Объявление на многоквартирном доме. Фото: altapress.ru.

Газовые плиты

С наступлением нового года будет запрещено пользоваться любыми газовыми приборами, в том числе и кухонными плитами, которые не прошли ежегодное техническое обслуживание.

Если очередной акт техобслуживания газового оборудования у жильца отсутствует, его могут оштрафовать лишь за то, что он ею пользуется.

Парковка автомобиля

Нельзя будет парковать автомобиль рядом с домом, если при этом закрывается место вывода на фасад патрубков для пожарной техники или автомобиль стоит на крышке колодца пожарного гидранта.

В Барнауле наказали водителя за неправильную парковку. Алексей Граб в vk.com/barneos22

Сколько стоит нарушение

Наказание за нарушения новых требований можно будет получить не только по административной статье (20.4 КоАП РФ) в размере до 5 тыс. рублей.

Если нарушения повлекли за собой причинение вреда здоровью другого человека или к чьей-то смерти, наказание будет уже по Уголовному Кодексу, по статье 219.

Где об этом прочитать

Открывайте постановление правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Рекомендуем почитать.