В алтайской инспекции рассказали о новых запретах и штрафах для жильцов

Хранение вещей
С наступлением нового года хранить вещи, мебель и даже овощи будет запрещено на чердаке, в цокольном этаже и даже в подвале. Этот момент очень важно учесть, так как многие граждане хранят овощи, выращенные на даче, в подвале многоквартирного дома. Но с 1 января 2021 года за это придется платить штраф.
Запрещено устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.
Использование технических помещений
Запрещено будет использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских.
Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий) — впрочем, если это не предусмотрено проектной документацией.
Огонь, курение, свечи
Использование открытого огня на лоджиях и балконах многоквартирных домой было запрещено еще с прошлых новогодних праздников.
Теперь же будет запрещено оставлять без присмотра любые источники открытого огня не только на балконах и лоджиях, но и в квартирах.
Решетки на окнах
Здесь изменения касаются в первую очередь решеток на приямках и окнах подвальных этажей.
Они должны будут быть открывающимися, особенно в том случае, если они обозначены в качестве аварийного выхода на плане эвакуации. Конечно же, переоборудование таких решеток потребует значительных дополнительных расходов.
В отношении решеток, находящихся на окнах квартир, в новом постановлении ничего не сказано. Однако многие эксперты уже сейчас говорят о том, что противопожарные службы вполне могут заинтересоваться и такими решетками, найдя немало претензий.
Газовые плиты
С наступлением нового года будет запрещено пользоваться любыми газовыми приборами, в том числе и кухонными плитами, которые не прошли ежегодное техническое обслуживание.
Если очередной акт техобслуживания газового оборудования у жильца отсутствует, его могут оштрафовать лишь за то, что он ею пользуется.
Парковка автомобиля
Нельзя будет парковать автомобиль рядом с домом, если при этом закрывается место вывода на фасад патрубков для пожарной техники или автомобиль стоит на крышке колодца пожарного гидранта.
Сколько стоит нарушение
Наказание за нарушения новых требований можно будет получить не только по административной статье (20.4 КоАП РФ) в размере до 5 тыс. рублей.
Если нарушения повлекли за собой причинение вреда здоровью другого человека или к чьей-то смерти, наказание будет уже по Уголовному Кодексу, по статье 219.
Где об этом прочитать
Открывайте постановление правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Рекомендуем почитать.