В алтайской компании «Биолит» пообещали Томенко вдвое увеличить число работников

Виктор Томенко посетил алтайский филиал компании «Биолит», где производят растительное сырье для лекарственных и косметических препаратов. Представители предприятия сообщили, что к летнему сезону почти вдвое увеличат число работников, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам заместителя руководителя Алтайского филиала компании «Биолит» Людмилы Косихиной, под выращивание лекарственных растений в Алтайском районе задействовано почти 70 га земли, создан альпинарий, женьшенарий.

Оранжерея работает круглогодично и открыта для посещения. В прошлом году там побывали 23 тыс. человек. На предприятии отмечают, что количество туристов за последние шесть лет увеличилось в семь раз.

Руководство компании сообщило и о предстоящем сезонном росте объемов работы, в связи с чем есть намерение увеличить число работников.

«Сейчас работают 30 человек. В летний период 50 — 60 человек обеспечим работой. Также в планах приобретение новой техники», — заявила Людмила Косихина.