В алтайской компании «Биолит» пообещали Томенко вдвое увеличить число работников

По словам заместителя руководителя Алтайского филиала компании «Биолит» Людмилы Косихиной, под выращивание лекарственных растений в Алтайском районе задействовано почти 70 га земли, создан альпинарий, женьшенарий.
Оранжерея работает круглогодично и открыта для посещения. В прошлом году там побывали 23 тыс. человек. На предприятии отмечают, что количество туристов за последние шесть лет увеличилось в семь раз.
Руководство компании сообщило и о предстоящем сезонном росте объемов работы, в связи с чем есть намерение увеличить число работников.
«Сейчас работают 30 человек. В летний период 50 — 60 человек обеспечим работой. Также в планах приобретение новой техники», — заявила Людмила Косихина.