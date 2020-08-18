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Жизнь

В алтайской реке резко начала подниматься вода

В Бии начал резко подниматься уровень воды, пишет «Наш Бийск». За сутки прибавилось 28 см.

На пляже в Бийске.
На пляже в Бийске.
22.mchs.gov.ru

Еще сутки назад уровень воды в Бии составлял чуть более 80 см, но на 8 утра 18 августа отмечается уже 109 см. Впереди, по прогнозам синоптиков, несколько проливных дней и ночей.

Критический уровень воды составляет 500 см.

По данным местного управления ГО и ЧС, гидрологическая обстановка в норме. Отдыхающих на реке просят соблюдать требования безопасности. В городе работают четыре официально разрешенных пляжа.

Накануне сотрудники полиции обнаружили детей на берегу без присмотра взрослых, на их родителей составили протоколы об административном правонарушении.

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