В алтайской реке резко начала подниматься вода

Еще сутки назад уровень воды в Бии составлял чуть более 80 см, но на 8 утра 18 августа отмечается уже 109 см. Впереди, по прогнозам синоптиков, несколько проливных дней и ночей.

Критический уровень воды составляет 500 см.

По данным местного управления ГО и ЧС, гидрологическая обстановка в норме. Отдыхающих на реке просят соблюдать требования безопасности. В городе работают четыре официально разрешенных пляжа.

Накануне сотрудники полиции обнаружили детей на берегу без присмотра взрослых, на их родителей составили протоколы об административном правонарушении.