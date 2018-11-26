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В алтайской районной больнице нашли токсичную крупу

В Кытмановской центральной районной больнице нашли токсичную крупу, сообщает алтайский Россельхознадзор. Учреждению выписали постановление об уничтожении опасной партии.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов

Кытмановская ЦРБ закупила партию крупы гречневой ядрицы (быстроразваривающейся 1 сорта), не соответствующей требованиям нормативных документов. В соответствии с федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют специальной маркировки. Такие продукты признаются опасными и уничтожаются.

В сельской больнице партию некачественной крупы изъяли из оборота и поместили на складе на период проведения экспертизы и принятия решения о дальнейшем ее использовании или уничтожении.

По результатам исследования партию крупы признали токсичной. Товар решили уничтожить.

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