В алтайской церкви в рекордные сроки соорудили шикарный иконостас

Иконостас собрали мастера из города Палех Ивановской области меньше чем за неделю. Проектировщики на компьютере изготовили трехмерную модель иконостаса, собрали целиком, а потом разобрали.
Части упаковали в коробки и на двух грузовиках доставили в Курью. Фура с ценным грузом была в пути четверо суток. Монтажники добрались в Алтайский край быстрее, и меньше чем за неделю собрали иконостас, как конструктор «Лего», говорят в ведомстве.
100−200 лет назад, чтобы изготовить иконостас такого размера, мастерам пришлось бы несколько лет жить в селе Курья. Сейчас уложились в семь месяцев.
Иконостас состоит из трех ярусов: местного, праздничного и деисусного, разделенных между собой сложными карнизами, которые своими членениями напоминают декоративные пояски каменных наличников на фасадах храма.
Также в реставрируемом в селе Курья храме мастера Колыванского камнерезного завода выполнили престол, жертвенник, аналои и четыре каменные иконы для украшения стен церкви.
Как сообщалось ранее, церковь реставрируют к 100-летию знаменитого уроженца Курьи оружейника Михаила Калашникова.
Сметная стоимость работ по восстановлению Знаменского храма превышает 60 млн рублей.