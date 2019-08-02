В алтайской церкви в рекордные сроки соорудили шикарный иконостас

В селе Курья в церкви Знамения за несколько дней установили иконостас, сообщили в Алтайохранкультуре. Делали его с использованием современных технологий: сначала создали трехмерную модель, разобрали по частями и в готовом виде перевезли на Алтай.

Иконостас собрали мастера из города Палех Ивановской области меньше чем за неделю. Проектировщики на компьютере изготовили трехмерную модель иконостаса, собрали целиком, а потом разобрали.

Части упаковали в коробки и на двух грузовиках доставили в Курью. Фура с ценным грузом была в пути четверо суток. Монтажники добрались в Алтайский край быстрее, и меньше чем за неделю собрали иконостас, как конструктор «Лего», говорят в ведомстве.

Иконостас в реставрируемой церкви в Курье. ukn22.ru

100−200 лет назад, чтобы изготовить иконостас такого размера, мастерам пришлось бы несколько лет жить в селе Курья. Сейчас уложились в семь месяцев.

Иконостас состоит из трех ярусов: местного, праздничного и деисусного, разделенных между собой сложными карнизами, которые своими членениями напоминают декоративные пояски каменных наличников на фасадах храма.

Также в реставрируемом в селе Курья храме мастера Колыванского камнерезного завода выполнили престол, жертвенник, аналои и четыре каменные иконы для украшения стен церкви.

Как сообщалось ранее, церковь реставрируют к 100-летию знаменитого уроженца Курьи оружейника Михаила Калашникова.

Сметная стоимость работ по восстановлению Знаменского храма превышает 60 млн рублей.