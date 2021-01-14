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Жизнь

В алтайскую больницу ищут главврача со знанием Конституции РФ

Минздрав Алтайского края объявил конкурс на должность главного врача Петропавловской ЦРБ, сообщается на сайте ведомства.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

В обязанности главврача входит общее руководство учреждением, организационная, управленческая деятельность, анализ показателей работы, улучшение форм и методов работы, подбор кадров, организация повышения квалификации работников и так далее.

Также главный врач должен быть готов представлять свою больницу в государственных, судебных, страховых и арбитражных органах, на международных мероприятиях, в государственных и общественных организациях по вопросам здравоохранения.

От кандидатов требуется высшее медицинское образование, желателен опыт работы руководителем, организаторские способности, аналитический склад ума, системное мышление, способность принимать решения и ориентация на результат.

Помимо этого в требованиях указано знание конституции РФ, законов и иных нормативные правовых актов в сфере здравоохранения.

Заработная плата не указывается.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и отправить на электронный адрес rsm@corp.zdravalt.ru до 15 февраля.

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