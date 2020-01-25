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Жизнь

В алтайскую тюрьму не пустили курочку-гриль с телефоном

Заключенному ИК-5 в Алтайском крае пытались передать телефон, спрятанный в куриной тушке. Сотрудники колонии не пропустили посылку, рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.

В алтайскую тюрьму передали телефон в курице.
В алтайскую тюрьму передали телефон в курице.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

При досмотре посылки внутри курицы обнаружили мобильный телефон, сим-карту и USB-шнур. Они были завернуты в целлофан и спрятаны в грудном отделе тушки курицы, которая находилась в вакуумной упаковке.

«Сотрудниками колонии запрещенные предметы были изъяты. Личность отправителя установлена. Он будет привлечен к административной ответственности», — добавили в пресс-центре.

В алтайскую тюрьму передали телефон в курице.
В алтайскую тюрьму передали телефон в курице.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

Всего в 2019 году при попытке доставки изъяли 7,8 тысяч рублей, 0,35 грамм синтетических наркотиков, 10,5 литров спиртных напитков, 49 мобильных телефонов, 83 сим-карты и 19 зарядных устройств.

По этим фактам составили 111 протоколов об административных правонарушениях.

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