В алтайскую тюрьму не пустили курочку-гриль с телефоном

При досмотре посылки внутри курицы обнаружили мобильный телефон, сим-карту и USB-шнур. Они были завернуты в целлофан и спрятаны в грудном отделе тушки курицы, которая находилась в вакуумной упаковке.
«Сотрудниками колонии запрещенные предметы были изъяты. Личность отправителя установлена. Он будет привлечен к административной ответственности», — добавили в пресс-центре.
Всего в 2019 году при попытке доставки изъяли 7,8 тысяч рублей, 0,35 грамм синтетических наркотиков, 10,5 литров спиртных напитков, 49 мобильных телефонов, 83 сим-карты и 19 зарядных устройств.
По этим фактам составили 111 протоколов об административных правонарушениях.