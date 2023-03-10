В АлтГПУ подвели итоги «Турнира победителей» VII Региональной открытой олимпиады по безопасности жизнедеятельности среди студентов

В итоге в «Турнире победителей» выявляли сильнейшего среди 13 команд из Алтайского края, Удмуртской Республики, Томской, Новосибирской и Оренбургской областей: Алтайский государственный педагогический университет, Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский государственный медицинский университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Томский государственный педагогический университет, Оренбургский государственный педагогический университет, Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, Колледж Алтайского государственного университета, а также специально приглашенные гости — Средняя общеобразовательная школа № 49, являющиеся победителями аналогичной олимпиады среди учащихся.
Участники состязались в теории и практике при прохождении «Полосы безопасности» и перетягивании каната, презентовали творческие номера на тему «Дорога не прощает ошибок!» и видеоролики «Сводки с полей». В общем итоге победу одержала команда Оренбургского государственного педагогического университета, второе место разделили команды «ИФКиС» Алтайского государственного педагогического университета и Средней общеобразовательной школы № 49, третье место заняла команда Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко.
Не смотря на то, что основной этап «Турнира победителей» проходил в непростых погодных условиях, организаторам и участникам удалось справится со всеми трудностями.
Наталья Александровна Карушева,
руководитель команды Колледжа АГУ:
— Огромная благодарность организаторам олимпиады — АлтГПУ и ИФКиС, что уделяют внимание столь важной работе — просвещению в вопросах безопасности. Олимпиада проверяет сформированные навыки за время изучения ОБЖ и БЖД. Здесь мы на практике продемонстрировали знания и умения действовать в экстремальных ситуациях. Конкурс позволил получить новый практический опыт и много положительных эмоций.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших побед и успехов всем участникам Олимпиады!
Мероприятие состоялось при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».