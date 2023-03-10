В АлтГПУ подвели итоги «Турнира победителей» VII Региональной открытой олимпиады по безопасности жизнедеятельности среди студентов

На базе института физической культуры и спорта АлтГПУ 2−3 марта 2023 года впервые состоялся «Турнир победителей» VII Региональной открытой олимпиады по безопасности жизнедеятельности среди студентов. Участниками этого этапа стали сборные команды вузов и учреждений среднего профессионального образования, занявшие первые 10 строк турнирной таблицы первого этапа Олимпиады, прошедшего с 21 по 25 ноября 2022 года.