В работе форума участвует более 100 ведущих ученых, представляющих университеты, научные и общественные организации России, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, США, Узбекистана, Японии. Инициатива проведения форума получила широкий научный и общественный резонанс и была поддержана Управлением по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Администрации Президента РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Федеральным агентством «Россотрудничество», Советом межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

Сергей Землюков,

президент АлтГУ:

Организованный Алтайским государственным и Горно-Алтайским государственным университетами первый в регионе форум по алтаистике открывает новую страницу исследования Большого Алтая, как центра целой ветви цивилизационной культуры, прародины многих азиатских народов. Поэтому центральными темами на форуме станут рассказы о научных изысканиях, посвященных исследованию истоков алтайской культуры. Открывающийся в АлтГУ форум собрал ученых из разных стран мира, которых интересует алтаистика, как большая наука, объединяющая самые различные направления исследований. На сегодняшний день десятки научно-исследовательских институтов по всему миру имеют центры по алтаистике, и теперь настало время и у нас — на Алтае, где находятся генетические истоки алтаистики, организовать форум по данной теме. В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум. Архив АлтГУ. В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум. Архив АлтГУ. В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум. Архив АлтГУ.

Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров, открывая форум, уточнил, что алтаистика — это синтетическая наука, объединяющая в себе разные направления: археологию, этнографию, политику, социально-экономические процессы и другие. В целом — это история и современность народов, проживающих на территории Большого Алтая.

Сергей Николаевич,

врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров:

Алтаистика — это, прежде всего, язык. И здесь границы ее значительно расширяются, охватывая такие страны, как Корея и Япония. Одним словом, это наука, изучающая народы, обладающие языковым родством и культурой, — пояснил Сергей Николаевич. — Первый алтаистический форум открылся в опорном вузе Алтайского края не только потому, что мы географически находимся в центре Большого Алтая, но и по той причине, что АлтГУ — это сильная научная база по изучению различных направления данной темы, от археологии, до социально-экономических процессов.

В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум. Архив АлтГУ. В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум. Архив АлтГУ. В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум. Архив АлтГУ.

В открытии форума приняли участие генеральный секретарь Постоянной международной алтаистической конференции (PIAC) Барбара Кельнер-Хайнкеле, заместитель начальника департамента Управления Администрации Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Юлия Якушева, ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин, профессор Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына, заместитель председателя Фонда «Мураз (Наследие)» при аппарате президента Киргизской республики Тынчтыкбек Чороев и др.

В Первом алтаистическом форуме принимает участие большая делегация киргизских вузов, в составе которой представители Киргизско-российского славянского университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, в частности, декан факультета архитектуры, дизайна и строительства КРСУ Равиль Муксинов. В 2017 году в рамках I Международного конгресса-выставки «Русское слово в диалоге культур России и Киргизии» ФАДиС подписал соглашение о сотрудничестве с факультетом искусств и дизайна АлтГУ. Являясь председателем докторского совета по теории архитектуры КРСУ, Равиль Мунирович приглашен войти в состав диссертационного совета ФИиД по направлению «Архитектура».

Равиль Муксинов,

декан факультета архитектуры , дизайна и строительства:

Поскольку Алтай является прародиной киргизского народа и наш великий эпос «Манас» родился на этой земле, поэтому мы, безусловно, были заинтересованы принять участие в столь значимом для всех нас мероприятии, посвященном изучению алтаистики и ее истоков. Наша делегация представляет науку Кыргызстана, различные ее направления, от архитектуры до этнографии. Для нас важен тот факт, что мы входим в большую алтайскую семью, а не являемся отдельным этносом. У всех нас единая цель — чтобы культурное алтаистическое пространство было единым, не делилось по национальной принадлежности, а являлось достоянием всего народа. Кстати, до приезда на этот форум у меня было несколько иное представление об алтаистике, но познакомившись здесь с учеными из разных стран, послушав доклады о различных исследованиях и направлениях науки, я понял насколько это глобальная тема.

В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум. Архив АлтГУ.

В первый день работы алтаистического форума состоялись презентации Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» на базе АлтГУ, а также уникального трехтомного издания «История Алтая», подготовленного историками АлтГУ в кооперации с учеными других вузов в рамках издательского проекта Правительства Алтайского края. В этих мероприятиях приняли участие первые лица региона — заместитель губернатора Алтайского края Виталий Снесарь, министр культуры Елена Безрукова и начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова.

Рабочую программу четверга завершил праздничный концерт, основу которого составили выступления творческих коллективов АлтГУ, подготовивших номера в духе традиций алтайских народов.

13−14 сентября, форум продолжит свою работу в Горно-Алтайском государственном университете.