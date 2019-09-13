В работе форума участвует более 100 ведущих ученых, представляющих университеты, научные и общественные организации России, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, США, Узбекистана, Японии. Инициатива проведения форума получила широкий научный и общественный резонанс и была поддержана Управлением по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Администрации Президента РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Федеральным агентством «Россотрудничество», Советом межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
Сергей Землюков,
президент АлтГУ:
Организованный Алтайским государственным и Горно-Алтайским государственным университетами первый в регионе форум по алтаистике открывает новую страницу исследования Большого Алтая, как центра целой ветви цивилизационной культуры, прародины многих азиатских народов. Поэтому центральными темами на форуме станут рассказы о научных изысканиях, посвященных исследованию истоков алтайской культуры. Открывающийся в АлтГУ форум собрал ученых из разных стран мира, которых интересует алтаистика, как большая наука, объединяющая самые различные направления исследований. На сегодняшний день десятки научно-исследовательских институтов по всему миру имеют центры по алтаистике, и теперь настало время и у нас — на Алтае, где находятся генетические истоки алтаистики, организовать форум по данной теме.В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум.Архив АлтГУ.В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум.Архив АлтГУ.В АлтГУ стартовал уникальный алтаистический форум.Архив АлтГУ.
Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров, открывая форум, уточнил, что алтаистика — это синтетическая наука, объединяющая в себе разные направления: археологию, этнографию, политику, социально-экономические процессы и другие. В целом — это история и современность народов, проживающих на территории Большого Алтая.
Сергей Николаевич,
врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров:
Алтаистика — это, прежде всего, язык. И здесь границы ее значительно расширяются, охватывая такие страны, как Корея и Япония. Одним словом, это наука, изучающая народы, обладающие языковым родством и культурой, — пояснил Сергей Николаевич. — Первый алтаистический форум открылся в опорном вузе Алтайского края не только потому, что мы географически находимся в центре Большого Алтая, но и по той причине, что АлтГУ — это сильная научная база по изучению различных направления данной темы, от археологии, до социально-экономических процессов.
В открытии форума приняли участие генеральный секретарь Постоянной международной алтаистической конференции (PIAC) Барбара Кельнер-Хайнкеле, заместитель начальника департамента Управления Администрации Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Юлия Якушева, ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин, профессор Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына, заместитель председателя Фонда «Мураз (Наследие)» при аппарате президента Киргизской республики Тынчтыкбек Чороев и др.
В Первом алтаистическом форуме принимает участие большая делегация киргизских вузов, в составе которой представители Киргизско-российского славянского университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, в частности, декан факультета архитектуры, дизайна и строительства КРСУ Равиль Муксинов. В 2017 году в рамках I Международного конгресса-выставки «Русское слово в диалоге культур России и Киргизии» ФАДиС подписал соглашение о сотрудничестве с факультетом искусств и дизайна АлтГУ. Являясь председателем докторского совета по теории архитектуры КРСУ, Равиль Мунирович приглашен войти в состав диссертационного совета ФИиД по направлению «Архитектура».
Равиль Муксинов,
декан факультета архитектуры, дизайна и строительства:
Поскольку Алтай является прародиной киргизского народа и наш великий эпос «Манас» родился на этой земле, поэтому мы, безусловно, были заинтересованы принять участие в столь значимом для всех нас мероприятии, посвященном изучению алтаистики и ее истоков. Наша делегация представляет науку Кыргызстана, различные ее направления, от архитектуры до этнографии. Для нас важен тот факт, что мы входим в большую алтайскую семью, а не являемся отдельным этносом. У всех нас единая цель — чтобы культурное алтаистическое пространство было единым, не делилось по национальной принадлежности, а являлось достоянием всего народа. Кстати, до приезда на этот форум у меня было несколько иное представление об алтаистике, но познакомившись здесь с учеными из разных стран, послушав доклады о различных исследованиях и направлениях науки, я понял насколько это глобальная тема.
В первый день работы алтаистического форума состоялись презентации Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» на базе АлтГУ, а также уникального трехтомного издания «История Алтая», подготовленного историками АлтГУ в кооперации с учеными других вузов в рамках издательского проекта Правительства Алтайского края. В этих мероприятиях приняли участие первые лица региона — заместитель губернатора Алтайского края Виталий Снесарь, министр культуры Елена Безрукова и начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова.
Рабочую программу четверга завершил праздничный концерт, основу которого составили выступления творческих коллективов АлтГУ, подготовивших номера в духе традиций алтайских народов.
13−14 сентября, форум продолжит свою работу в Горно-Алтайском государственном университете.