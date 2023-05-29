29 мая
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Жизнь

В АлтГУ завершился проект «Новые тренды в медиасфере и инновационные методы подготовки журналистов»

Кафедра теории и практики журналистики Института гуманитарных наук АлтГУ завершила реализацию проекта «Новые тренды в медиасфере и инновационные методы подготовки журналистов».

Проект «Новые тренды в медиасфере и инновационные методы подготовки журналистов»
Проект «Новые тренды в медиасфере и инновационные методы подготовки журналистов»
Предоставлено altapress.ru

Проект получил поддержку Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках конкурса профессионального развития для сотрудников сферы высшего образования.

В рамках проекта ведущие эксперты России в сфере медиакоммуникаций устраивали мастер-классы. В частности это Оксана Силантьева, директор «Силамедиа», тренер-консультант в сфере менеджмента мультимедийных проектов, доцент департамента «Новые медиа и социальные коммуникации» ф-та медиакоммуникаций ВШЭ (Москва).

А также Иван Печищев, канд.филол.н., доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского ГНИУ, участник международных школ и тренингов («New Media and Convergence Trainung», WAN IFRA Newsplex (США) и др.). И Юрий Пургин, канд.филол.н., основатель медиахолдинга ИД «Алтапресс», президент Альянса независимых региональных издателей, члена Совета по массовым коммуникациям при Минсвязи РФ, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат премии Правительства РФ в области печатных СМИ.

В рамках проекта состоялся круглый стол на базе ИД «Алтапресс». Преподаватели Барнаула, Томска и Новосибирска, а также практикующие журналисты и студенты АлтГУ — высоко оценили его результаты.

Так, например, доценты кафедры журналистики НГПУ Катенева И.Г. и Кислая Л. Н. отметили высокую квалифицированность экспертов, большой объем полученных знаний и их ценность для преподавания журналистики в современных условиях. В особенности – сами инновационные формы подачи материала.

Эти формы особенно увлекли студентов — будущих журналистов, которые получили за сравнительно короткие сроки не только теоретические знания, но и практические навыки работы в современных постоянно меняющихся условиях.

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