27 марта
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Образование

Объятия с удавом, каллиграфия и Скрудж Макдак. Как прошел День открытых дверей в АлтГУ

Более 700 абитуриентов побывали на Дне открытых дверей в АлтГУ 26 марта.

День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская

Программу сразу в двух корпусах представили институты вуза и колледж.

Все направления старались сделать самопрезентацию необычной. Например, институт биологии и биотехнологии организовал для абитуриентов фотосессию с экзотическими животными.

День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская

А институт экономики, менеджмента и информационных систем провел для школьников беспроигрышную лотерею и финансовую игру. На этой же площадке можно было встретить известного по мультфильмам богача — Скруджа Макдака.

Историки приглашали будущих студентов поиграть в эволюцию, а институт географии подготовил для гостей палатки и каски. Институт гуманитарных наук предлагал школьникам сфотографироваться со своим символом — соколом ИГНатом.

После осмотра всех площадок и торжественной части с участием творческих коллективов, у абитуриентов было время, чтобы пообщаться с директорами институтов.

День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская
День открытых дверей в АлтГУ.
День открытых дверей в АлтГУ.
Мария Дубовская

Будущим студентам рассказали о правилах приема, сроках подачи документов, их перечне и о стипендиях. Важное нововведение этого года: теперь абитуриент должен указывать приоритетные направления, если подает документы одновременно на пять.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров отметил, что количество бюджетных мест в АлтГУ увеличивается с каждым годом — в этом их будет 2919.

Старт приемной кампании назначили на 20 июня.

Ранее altapress.ru рассказывал, как АлтГУ отпразднует свое 50-летие и какой будет праздничная программа.

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