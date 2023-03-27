Объятия с удавом, каллиграфия и Скрудж Макдак. Как прошел День открытых дверей в АлтГУ

Программу сразу в двух корпусах представили институты вуза и колледж.
Все направления старались сделать самопрезентацию необычной. Например, институт биологии и биотехнологии организовал для абитуриентов фотосессию с экзотическими животными.
А институт экономики, менеджмента и информационных систем провел для школьников беспроигрышную лотерею и финансовую игру. На этой же площадке можно было встретить известного по мультфильмам богача — Скруджа Макдака.
Историки приглашали будущих студентов поиграть в эволюцию, а институт географии подготовил для гостей палатки и каски. Институт гуманитарных наук предлагал школьникам сфотографироваться со своим символом — соколом ИГНатом.
После осмотра всех площадок и торжественной части с участием творческих коллективов, у абитуриентов было время, чтобы пообщаться с директорами институтов.
Будущим студентам рассказали о правилах приема, сроках подачи документов, их перечне и о стипендиях. Важное нововведение этого года: теперь абитуриент должен указывать приоритетные направления, если подает документы одновременно на пять.
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров отметил, что количество бюджетных мест в АлтГУ увеличивается с каждым годом — в этом их будет 2919.
Старт приемной кампании назначили на 20 июня.
Ранее altapress.ru рассказывал, как АлтГУ отпразднует свое 50-летие и какой будет праздничная программа.