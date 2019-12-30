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Жизнь

В Англии мужчина родил ребенка от женщины

В Британии мужчина-трансгендер родил ребенка от трансгендерной женщины, сообщают РЕН.ТВ.

Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com

«Матерью» стал 39-летний фотограф Рувим Шарп. Пол он сменил 12 лет назад. Сейчас он живет с партнером Джеем, который не относит себя к какому-либо полу.

Обзавестись детьми Рувим захотел шесть лет назад и перестал принимать препараты тестостерона. Поскольку у него остались женские репродуктивные органы, он был способен к зачатию.

Донорскую сперма необычная пара нашла через соцсети у женщины-трансгендера. За беременностью тоже наблюдал врач-трансгендер.

Ребенок родился без осложнений, малыша назвали Джейми.

Рувим просит называть себя отцов, а семья называет себя самой счастливой на планете.

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