В Англии мужчина родил ребенка от женщины

«Матерью» стал 39-летний фотограф Рувим Шарп. Пол он сменил 12 лет назад. Сейчас он живет с партнером Джеем, который не относит себя к какому-либо полу.
Обзавестись детьми Рувим захотел шесть лет назад и перестал принимать препараты тестостерона. Поскольку у него остались женские репродуктивные органы, он был способен к зачатию.
Донорскую сперма необычная пара нашла через соцсети у женщины-трансгендера. За беременностью тоже наблюдал врач-трансгендер.
Ребенок родился без осложнений, малыша назвали Джейми.
Рувим просит называть себя отцов, а семья называет себя самой счастливой на планете.