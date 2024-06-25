В аномально жаркую неделю барнаульцы нашли спасение в фонтане. Освежающий фоторепортаж altapress.ru

В Алтайском крае жара не спадает четвертый день. Многие плещутся в общественных бассейнах, счастливчики — в домашних. Повезло тем, у кого на работе и дома есть кондиционер. И тем, кто в конце июня улетел на море. Ну а кто посмелее, используют проверенный способ — купаются в городских фонтанах.

Температура за 30 градусов будет вплоть до 1 июля. Затем почти три недели будут идти небольшие дожди с перерывами на ясные дни. Яндекс.Погода сообщает, что «прохладные» времена начнутся 18 июля. Там будет +18 градусов днем.

Ну а пока — запасаемся холодным квасом, окрошкой и мороженым.

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