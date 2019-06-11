В Антарктиде обнаружили окаменелые останки громадного эласмозавра без головы

Международная команда исследователей нашла в Антарктиде окаменелые останки одного из крупнейших морских динозавров — эласмозавра, пишет National Geographic .

Ученые обнаружили большую часть скелета, но без черепа. Эласмозавр весил от 11,8 до 14,8 тонны, считают исследователи.

Экземпляр

Его длина от головы до хвоста составляла около 12 метров. На сегодняшний день это самое тяжелое существо из всех найденных.

Обнаруженный экземпляр обитал примерно за 30 тысяч лет до массового вымирания динозавров. Это подтверждает гипотезу, что эласмозавры жили в поздний меловой период.

Раскопки

Раскопки длились много лет из-за суровых климатических условий, пишет bfm.ru. Работы завершили в 2017 году, после чего потребовалось время на идентификацию и описание животного.

О судьбе головы эласмозавра в статье пока ничего не сообщается.