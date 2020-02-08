В Антарктиде зафиксировали рекордное тепло

Метеорологи Аргентины зафиксировали рекордно высокую температуру на севере Антарктиды за всю историю метеонаблюдений, об этом сообщила Национальная аргентинская метеослужба.

«(В четверг) на станции Эсперанса был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд — 18.3 °C. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший 17,5 °C, зафиксированный 24 марта 2015 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого метеорологи сообщили, что на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года — 14,1 °C. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 °C.

С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 млрд тонн льда, из-за чего поднялся уровень мирового океана. Особое внимание ученых приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня мирового океана на 65 см.