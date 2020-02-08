В Антарктиде зафиксировали рекордное тепло

«(В четверг) на станции Эсперанса был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд — 18.3 °C. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший 17,5 °C, зафиксированный 24 марта 2015 года», — говорится в сообщении.
Помимо этого метеорологи сообщили, что на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года — 14,1 °C. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 °C.
С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 млрд тонн льда, из-за чего поднялся уровень мирового океана. Особое внимание ученых приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня мирового океана на 65 см.