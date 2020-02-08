Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 февраля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Антарктиде зафиксировали рекордное тепло

Метеорологи Аргентины зафиксировали рекордно высокую температуру на севере Антарктиды за всю историю метеонаблюдений, об этом сообщила Национальная аргентинская метеослужба.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
patriarchia.ru

«(В четверг) на станции Эсперанса был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд — 18.3 °C. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший 17,5 °C, зафиксированный 24 марта 2015 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого метеорологи сообщили, что на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года — 14,1 °C. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 °C.

С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 млрд тонн льда, из-за чего поднялся уровень мирового океана. Особое внимание ученых приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня мирового океана на 65 см.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость