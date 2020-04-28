В Австралии выпустили приложение, которое отслеживает зараженных COVID-19 с помощью Bluetooth

Приложение называется COVIDSafe. По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, оно поможет быстрее выявить все контакты зараженных коронавирусом, чтобы люди могли получить лечение уже на раннем этапе.
Приложение работает с помощью функции смартфона Bluetooth — так, оно обнаруживает пользователей поблизости. Если пользователь дал положительный результат на коронавирус, любой, кто находился в непосредственной близости, будет уведомлен.
Также известно, что приложение позволит сотрудникам системы здравоохранения оперативно связываться с людьми, которые могли заразиться после контакта с заболевшим.
Отмечается, что приложение не будет собирать данные о местоположении юзеров. Разработчики обещают пользователям полную конфиденциальность.
По данным на 27 апреля 1,89 млн человек уже загрузили и зарегистрировались в приложении COVIDSafe, пишет Красная Весна.