В банке «Открытие» создано управление инвестиционного консультирования

Михаил Громов , руководитель управления инвестиционного консультирования

Окончил МИСиС по специальности «Теоретическая физика», а затем факультет «Информационные системы в экономике» МЭСИ. Обладает более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках. Работал директором подразделения трейдинга зарубежными производными инструментами инвестиционной компании ИФК Солид, трейдером на рынках производных финансовых инструментов в сегментах процентных ставок, индексов, валют и товарно-сырьевых рынков в компаниях Refco Inc. и Man Financial Plc. Занимался развитием бизнеса управления крупным частным капиталом (IWM, International Wealth Management) в ЗАО КБ Ситибанк. Консультировал состоятельных клиентов в HSBC Private Bank. С 2011 по 2016 годы возглавлял направление инвестиционного консультирования в Citibank Russia. С 2016 года возглавлял отдел инвестиционного консультирования в подразделениях ВТБ24 Private Banking и ВТБ Капитал Брокер. К команде группы «Открытие» присоединился в 2019 году.