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Жизнь

В Барнауле на проспекте Ленина начали ремонтировать памятник

В Барнауле начали ремонтировать памятник «От борющихся павшим борцам за социализм» на проспекте Ленина напротив бывшего кинотеатра «Родина». Ремонт закончат в начале августа, пишет сайт города. На время работ придется отключить вечный огонь.

Мемориал “От борющихся павшим борцам за социализм".
Мемориал “От борющихся павшим борцам за социализм".
Кристина Колесникова

У монумента восстановят герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей, отшлифуют бетонные поверхности, облицуют гранитом.

Памятник числится в реестре объектов культурного наследия регионального значения. Он установлен на месте братской могилы, где похоронены партизаны армии Мамонтова, крестьяне, рабочие, расстрелянные в 1918—1919 годы. Сначала на месте захоронения был установлен деревянный памятник, но потом его несколько раз реконструировали. В 1967 году установили обелиск из красного мрамора и стелу с именами погибших.

Также в мэрии отмечают, что в ближайшее время начнут работы на Мемориале Славы. Список погибших в годы Великой Отечественной войны дополнят еще 25 фамилиями воинов, призванных военкоматами Барнаула и погибших на полях сражений.

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