В Барнаул приехал Московский цирк-шапито

В программе:
- Дрессированные хищники: единственные в России канадские медведи гризли-великаны, тигры, львы
- Воздушные гимнасты
- Акробаты
- Фокусники
- Клоун Шурик
- Королевские пудели и многое другое.
Ждем вас на увлекательном представлении!
Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Фото предоставлено рекламодателем
Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Фото предоставлено рекламодателем
Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Фото предоставлено рекламодателем
Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Фото предоставлено рекламодателем
Расписание представлений:
- 7 сентября - Пятница — 18.30
- 8 сентября — Суббота — 13.00 и 17:00
- 9 сентября — Воскресенье — 13.00
- 13 сентября — Четверг — 18.30
- 14 сентября — Пятница — 18.30
- 15 сентября — Суббота — 13.00 и 17:00
- 16 сентября — Воскресенье — 13.00 и 17:00
- 20 сентября — Четверг — 18.30
- 21 сентября — Пятница — 18.30
- 22 сентября — Суббота — 13.00 и 17:00
- 23 сентября — Воскресенье — 13.00 и 17:00
Касса цирка
Фото предоставлено рекламодателем
Касса цирка
Фото предоставлено рекламодателем
Касса цирка
Фото предоставлено рекламодателем
Телефон для справок: 57−30−15
Адрес: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12
Режим работы кассы на территории парка «Лесная сказка» — с 10.00 до 19.00
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