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В Барнаул приехал Московский цирк-шапито

Счастье, радость, восторг — эмоции, которые дарит цирк.

Приходите испытать их, насладившись новой программой Московского цирка-шапито «Королевство 13»!

Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Фото предоставлено рекламодателем

В программе:

  • Дрессированные хищники: единственные в России канадские медведи гризли-великаны, тигры, львы
  • Воздушные гимнасты
  • Акробаты
  • Фокусники
  • Клоун Шурик
  • Королевские пудели и многое другое.

Ждем вас на увлекательном представлении!

Московский цирк-шапито &quot;Королевство 13&quot;
Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Фото предоставлено рекламодателем
Московский цирк-шапито &quot;Королевство 13&quot;
Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Фото предоставлено рекламодателем
Московский цирк-шапито &quot;Королевство 13&quot;
Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Фото предоставлено рекламодателем
Московский цирк-шапито &quot;Королевство 13&quot;
Московский цирк-шапито «Королевство 13»
Фото предоставлено рекламодателем
Расписание представлений:
  • 7 сентября - Пятница — 18.30
  • 8 сентября — Суббота — 13.00 и 17:00
  • 9 сентября — Воскресенье — 13.00
  • 13 сентября — Четверг — 18.30
  • 14 сентября — Пятница — 18.30
  • 15 сентября — Суббота — 13.00 и 17:00
  • 16 сентября — Воскресенье — 13.00 и 17:00
  • 20 сентября — Четверг — 18.30
  • 21 сентября — Пятница — 18.30
  • 22 сентября — Суббота — 13.00 и 17:00
  • 23 сентября — Воскресенье — 13.00 и 17:00
Касса цирка
Касса цирка
Фото предоставлено рекламодателем
Касса цирка
Касса цирка
Фото предоставлено рекламодателем
Касса цирка
Касса цирка
Фото предоставлено рекламодателем

Телефон для справок: 57−30−15

Адрес: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12

Режим работы кассы на территории парка «Лесная сказка» — с 10.00 до 19.00

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