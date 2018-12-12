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Жизнь
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В Барнаул привезут на лечение раненого северного оленя

В Барнаул из Новосибирска на лечение отправят раненого северного оленя, которого подобрали дальнобойщики транспортной компании GTD, сообщает ngs.ru. Животное несколько дней находилось на складе GTD на попечении сотрудников фирмы.

Северные олени
Северные олени
Борис Чесноков

Сотрудница компании Ирина ранее рассказала ngs.ru, откуда у них олень:

«Водитель привёз его в воскресенье утром. А уже в обед у нас был ветеринар. Оленя привезли водители откуда-то с северов, подобрали на трассе. Они просто пожалели животное, там сейчас очень холодно, до -60 градусов».

В Центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ) изданию рассказали, что в Барнауле оленя обследуют, вылечат и в дальнейшем выпустят в заказник. «В Барнауле все предупреждены и животное готовы принять», — сказала пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.

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