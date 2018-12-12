В Барнаул привезут на лечение раненого северного оленя

Сотрудница компании Ирина ранее рассказала ngs.ru, откуда у них олень:

«Водитель привёз его в воскресенье утром. А уже в обед у нас был ветеринар. Оленя привезли водители откуда-то с северов, подобрали на трассе. Они просто пожалели животное, там сейчас очень холодно, до -60 градусов».