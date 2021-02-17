В Барнауле активизировались похитители колодезных люков

Люки пропали на пр. Ленина и Строителей, Павловском тракте, ул. Георгиева и Петра Сухова.
В каждом случае энергетики огораживали места хищения и вызывали сотрудников полиции. После на тепловые камеры устанавливали новые люки.
В Барнаульский водоканал с начала года поступило 17 сообщений об открытых колодцах.
«Отрытые люки крайне опасны, в них могут попасть люди и животные. А сдвинутый или отсутствующий люк на проезжей части может стать причиной ДТП. Хищения ради сомнительной выгоды ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. По фактам хищения люков сетевые компании обратились в полицию, в настоящее время идет разбирательство», — прокомментировали в городском комитете по энергоресурсам и газификации.
Что делать, если увидел открытый колодец
Нужно сообщать об этом в call-центр «Росводоканал Барнаул» по телефону 50−01−01.
Даже если выяснится, что колодец не имеет отношения к водоканалу, то его все равно оградят или закроют.
Также можно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 29−91−88.