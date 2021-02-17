Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -6°C
Жизнь

В Барнауле активизировались похитители колодезных люков

В Барнауле участились случаи хищения крышек люков тепловых камер, водопроводов и канализации, предупредили в администрации города. С начала февраля сотрудники СГК выявили уже 12 таких случаев.

Канализационный коллектор. Колодец.
Канализационный коллектор. Колодец.
barnaul.org

Люки пропали на пр. Ленина и Строителей, Павловском тракте, ул. Георгиева и Петра Сухова.

В каждом случае энергетики огораживали места хищения и вызывали сотрудников полиции. После на тепловые камеры устанавливали новые люки.

В Барнаульский водоканал с начала года поступило 17 сообщений об открытых колодцах.

«Отрытые люки крайне опасны, в них могут попасть люди и животные. А сдвинутый или отсутствующий люк на проезжей части может стать причиной ДТП. Хищения ради сомнительной выгоды ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. По фактам хищения люков сетевые компании обратились в полицию, в настоящее время идет разбирательство», — прокомментировали в городском комитете по энергоресурсам и газификации.

Коммунальные работы, коллектор.
Коммунальные работы, коллектор.
altapress.ru

Что делать, если увидел открытый колодец

Нужно сообщать об этом в call-центр «Росводоканал Барнаул» по телефону 50−01−01.

Даже если выяснится, что колодец не имеет отношения к водоканалу, то его все равно оградят или закроют.

Также можно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 29−91−88.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость