В Барнауле автобусы № 110 будут ходить по новому маршруту

В пресс-центре городской администрации отмечают, что соответствующее решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок с целью улучшения транспортного обслуживания населения.
Новая схема движения маршрута № 110.
barnaul.org.
С ближайшего понедельника трасса следования автобусного маршрута № 110 «ЛДП „Спартак — 2“ — Аэропорт» будет проходить по Павловскому тракту, улице Сиреневой, улице Взлётной, улице Сергея Ускова, далее — по Павловскому тракту, улице Солнечная Поляна с последующим выездом на Павловский тракт.