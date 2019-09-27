В Барнауле автобусы № 110 будут ходить по новому маршруту

Автобусы маршрута № 110 в Барнауле будут курсировать по новой схеме, начиная с 30 сентября.

В пресс-центре городской администрации отмечают, что соответствующее решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок с целью улучшения транспортного обслуживания населения.

Новая схема движения маршрута № 110. barnaul.org.

С ближайшего понедельника трасса следования автобусного маршрута № 110 «ЛДП „Спартак — 2“ — Аэропорт» будет проходить по Павловскому тракту, улице Сиреневой, улице Взлётной, улице Сергея Ускова, далее — по Павловскому тракту, улице Солнечная Поляна с последующим выездом на Павловский тракт.