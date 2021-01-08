Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 января -30°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле бесплатно отдают противную кошку, которую раньше пытались продать за 2,5 млн рублей

В Барнауле бесплатно отдают в хорошие руки шотландскую вислоухую кошку породы скоттиш-фолд.

Кошка скоттиш-фолд из объявления
Кошка скоттиш-фолд из объявления
avito.ru/barnaul

Автор объявления на «Авито» сообщает, что питомица «противная»: только и делает, что ест и ходит в туалет, «больше ничего не умеет».

Кошка любит ласку, но не переносит тисканье.

Пушистую красавицу зовут Симона, ей два года. Причина отдачи — аллергия.

Кошка скоттиш-фолд из объявления
Кошка скоттиш-фолд из объявления
avito.ru/barnaul

Забавно, что именно эту кошку в октябре пытались продать за 2,5 млн рублей. Тогда хозяин писал, что она много ест и кричит по ночам.

«Плюс у нее один — красивая, но мы хотим спать. Продам либо обменяю на 2-х квартиру в нормальном районе, можно без мебели», — написал тогда хозяин строптивой красавицы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость