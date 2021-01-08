В Барнауле бесплатно отдают противную кошку, которую раньше пытались продать за 2,5 млн рублей

Автор объявления на «Авито» сообщает, что питомица «противная»: только и делает, что ест и ходит в туалет, «больше ничего не умеет».
Кошка любит ласку, но не переносит тисканье.
Пушистую красавицу зовут Симона, ей два года. Причина отдачи — аллергия.
Кошка скоттиш-фолд из объявления
avito.ru/barnaul
Забавно, что именно эту кошку в октябре пытались продать за 2,5 млн рублей. Тогда хозяин писал, что она много ест и кричит по ночам.
«Плюс у нее один — красивая, но мы хотим спать. Продам либо обменяю на 2-х квартиру в нормальном районе, можно без мебели», — написал тогда хозяин строптивой красавицы.