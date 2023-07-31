31 июля
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Жизнь

В Барнауле без горячей воды осталось почти 5 тыс. жителей

В Барнауле отключат горячую воду почти у 4,8 тыс. жителей в связи с ремонтными работами на теплосети. Об этом предупреждает СГК.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Горячую воду отключат с 10 часов утра 31 июля до 12 часов 1 августа.

Сотрудники СГК будут проводить демонтаж заглушек на магистральной теплосети диаметром 520 мм в районе ул. Чернышевского, 62.

В связи с этим без горячего водоснабжения останется центральная часть Барнаула. Под отключения попадают семь социальных объектов и 4,8 тыс. жителей в 22 многоквартирных домах по следующим адресам:

  • Партизанская 105, 94, 70, 70в, 120, 70а, 70б, 74, 88,
  • Социалистический 69, 60, 69а, 54, 47,
  • Песчаная 89, 84, 108,
  • Ленина 37, 43, 43а, 45, 39,
  • Красноармейский 62, 54, 58, 75б, 64, 72,
  • Пролетарская 91,
  • Папанинцев 105,
  • Чкалова 57а, 89, 57, 68б, 64, 69а, 68а, 68,
  • Чернышевского 59,
  • Геблера 24.

"Приносим извинения за неудобства", - сообщают в ведомстве.

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