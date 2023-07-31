В Барнауле без горячей воды осталось почти 5 тыс. жителей

Горячую воду отключат с 10 часов утра 31 июля до 12 часов 1 августа.
Сотрудники СГК будут проводить демонтаж заглушек на магистральной теплосети диаметром 520 мм в районе ул. Чернышевского, 62.
В связи с этим без горячего водоснабжения останется центральная часть Барнаула. Под отключения попадают семь социальных объектов и 4,8 тыс. жителей в 22 многоквартирных домах по следующим адресам:
- Партизанская 105, 94, 70, 70в, 120, 70а, 70б, 74, 88,
- Социалистический 69, 60, 69а, 54, 47,
- Песчаная 89, 84, 108,
- Ленина 37, 43, 43а, 45, 39,
- Красноармейский 62, 54, 58, 75б, 64, 72,
- Пролетарская 91,
- Папанинцев 105,
- Чкалова 57а, 89, 57, 68б, 64, 69а, 68а, 68,
- Чернышевского 59,
- Геблера 24.
"Приносим извинения за неудобства", - сообщают в ведомстве.