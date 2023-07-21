В часть домов Барнаула вернули горячую воду раньше срока

Несколько тысяч жителей центральной части Барнаула смогут воспользоваться горячей водой на три дня раньше окончания опрессовки, сообщает СГК .

Напомним, первый этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2 начался 12 июля и должен закончиться 24 числа.

Однако в 29 многоквартирных домах вернули горячую воду уже сегодня, 21 июля. Адреса можно посмотреть на фото.

Сети в этих домах уже проверили, а дефекты, влияющие на подачу горячего водоснабжения, устранили.

Если ваш дом есть в списке, но горячая вода не появилась - нужно обращаться в управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что из-за работ на теплосетях в Барнауле по очереди перекроют ряд дорог на несколько месяцев.