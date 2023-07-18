В Барнауле на месяц перекроют улицу для перекладки новой теплосети

Новую теплосеть на улице Брестской проложат по обе стороны от проспекта Ленина. Ее протяженность составит 550 м.
Работы разбили на два этапа. С 18 июля сотрудники СГК закроют два участка:
- ул. Брестскую от дома №14 до пересечения с пр. Ленина по всей ширине проезжей части;
- ул. Брестскую от дома №11 до пересечения с пр. Ленина по всей ширине проезжей части.
18 июля в 10:00 подрядная компания начнет выставлять ограждения и соответствующие знаки.
Поворот Ленина – Брестская по четной и нечетной стороне будет невозможен. Однако движение транспорта на проспекте Ленина останется неизменным.
Один участок улицы планируют заменить до 20 августа. На второй потребуется больше времени, заявили в СГК.
"Подрядная компания будет работать сразу с двух сторон для ускорения темпов перекладки", - сообщили в ведомстве.