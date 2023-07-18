В Барнауле на месяц перекроют улицу для перекладки новой теплосети

В Барнауле на месяц перекроют улицу Брестскую в связи с перекладкой новой теплосети 18 июля. Об этом предупреждает СГК .

Новую теплосеть на улице Брестской проложат по обе стороны от проспекта Ленина. Ее протяженность составит 550 м.

Работы разбили на два этапа. С 18 июля сотрудники СГК закроют два участка:

ул. Брестскую от дома №14 до пересечения с пр. Ленина по всей ширине проезжей части;

ул. Брестскую от дома №11 до пересечения с пр. Ленина по всей ширине проезжей части.

18 июля в 10:00 подрядная компания начнет выставлять ограждения и соответствующие знаки.

Поворот Ленина – Брестская по четной и нечетной стороне будет невозможен. Однако движение транспорта на проспекте Ленина останется неизменным.

Один участок улицы планируют заменить до 20 августа. На второй потребуется больше времени, заявили в СГК.