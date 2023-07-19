В центре Барнаула на несколько месяцев перекроют ряд дорог

Несколько участков дорог в центре Барнаула перекроют на разный период времени. Максимум - до декабря, сообщают в мэрии.

Так, уже с 19 июля ограничат движение по всей ширине проезжей части ул. Партизанской - от пр. Комсомольского до здания №61. Причина - техническое перевооружение теплосети.

С 20 июля по 21 августа перекроют дорогу по ул. Песчаной - от пр. Социалистического до переулка Геблера, а затем с 21 августа по 20 сентября - от переулка Геблера до пр. Красноармейского. Здесь пройдут строительно-монтажные работы.

Также перекроют часть ул. Партизанской и Промышленной и пр. Комсомольского. Там будут строить тепловую сеть.

Движение автомобильного транспорта ограничат на следующих участках:

с 20 июля по 4 сентября по ул. Партизанской - от здания №28 до пр. Комсомольского и от ул. Промышленной до здания №9;

с 5 сентября по 10 октября по ул. Партизанской - от здания №28 до переулка Некрасова и от здания №9 до переулка Трудового;

с 15 сентября по 15 декабря - на пересечении ул. Промышленной и ул. Анатолия;

с 29 сентября до 2 октября по пр. Комсомольскому - в районе здания №45А;

с 10 октября по 10 ноября по ул. Партизанской - от переулка Некрасова до здания №29 и на пересечении ул. Партизанской и Промышленной;

с 15 октября по 10 декабря по улице Промышленной - от ул. Гоголя до ул. Льва Толстого;

с 11 сентября по 11 декабря по ул. Партизанской - от переулка Трудового до здания №29.

При этом с 29 сентября до 2 октября изменят схему движения автобуса №78.

Ранее в Барнауле на месяц перекрыли улицу для перекладки новой теплосети.