В Барнауле благодаря десантникам появился еще один зеленый уголок

В канун дня ВДВ прошла презентация проекта сквера Десантников, который разместится на пр. Комсомольский между Алтайским государственным музыкальным театром и Сбербанком.
Первый шаг к созданию сквера уже сделан — десантники собственноручно высадили там деревья. Возле каждого саженца появилась табличка с именем посадившего его человека.
Вместе с десантниками новый сквер открывал зампредседателя Правительства региона Денис Губин. Он тоже взял в руки лопату и помог в высадке деревьев.
Инициатива создания такого сквера принадлежит Фонду Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества».
Шаманов родился в Барнауле. Много лет он посвятил службе в ВДВ, прошел ряд «горячих точек» Закавказья в качестве военноначальника российской армии. С мая 2009 по октябрь 2016 года Владимир Шаманов был командующим Воздушно-десантными войсками.
В настоящее время он является Председателем комитета по обороне ГД Федерального Собрания РФ. По просьбе Героя России Владимира Анатольевича Шаманова во время закладки сквера будет посажено дерево от его имени.