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Жизнь

В Барнауле благодаря десантникам появился еще один зеленый уголок

1 августа в преддверии празднования 90-летия Воздушно-десантных войск России в Барнауле заложили сквер Десантников.

Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
Церемония закладки сквера Десантников в Барнауле.
altapress.ru

В канун дня ВДВ прошла презентация проекта сквера Десантников, который разместится на пр. Комсомольский между Алтайским государственным музыкальным театром и Сбербанком.

Первый шаг к созданию сквера уже сделан — десантники собственноручно высадили там деревья. Возле каждого саженца появилась табличка с именем посадившего его человека.

Вместе с десантниками новый сквер открывал зампредседателя Правительства региона Денис Губин. Он тоже взял в руки лопату и помог в высадке деревьев.

Инициатива создания такого сквера принадлежит Фонду Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества».

Шаманов родился в Барнауле. Много лет он посвятил службе в ВДВ, прошел ряд «горячих точек» Закавказья в качестве военноначальника российской армии. С мая 2009 по октябрь 2016 года Владимир Шаманов был командующим Воздушно-десантными войсками.

В настоящее время он является Председателем комитета по обороне ГД Федерального Собрания РФ. По просьбе Героя России Владимира Анатольевича Шаманова во время закладки сквера будет посажено дерево от его имени.

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