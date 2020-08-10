В Барнауле более 5,5 тыс. человек оставили без горячей воды из-за ремонта на улице Водопроводной

Более 5,5 тыс. барнаульцев на три дня оставили без горячей воды из-за необходимой замены труб, сообщает в своем Telegram-канале Сибирская генерирующая компания (СГК).

Отключение горячей воды затронуло 5675 жителей района ВРЗ.

«Энергетики приостановили подачу ресурса в 65 домов для проведения работ по реконструкции тепловой сети на улице Водопроводной, 144», — пояснили в СГК.

Специалисты заменят на участке 108 метров старых трубопроводов.

Запуск горячей воды запланировали на 13 августа. Адреса отключенных на сегодняшний день объектов отметили на карте.



Желтые объекты — отключения из-за повреждения на теплосети. Оранжевые — капитальные ремонты теплосетей. Зеленые — подачу воды возобновили. Если над домом не стоит никакой знак, но горячей воды нет — обращайтесь в управляющую компанию.