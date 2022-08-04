В Барнауле больницу РТП оккупировали крысы

По словам автора видео, крысы вырыли огромное количество нор. В больнице они чувствуют себя хозяевами, людей не боятся и кидаются.
«Люди боятся подходить к зданию, администрацией меры не принимаются», — рассказали в «Инциденте».
На территории барнаульской больницы РТП заметили очень много грызунов. Об этом рассказали «Инцидент Барнаул».
По словам автора видео, крысы вырыли огромное количество нор. В больнице они чувствуют себя хозяевами, людей не боятся и кидаются.
«Люди боятся подходить к зданию, администрацией меры не принимаются», — рассказали в «Инциденте».
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