В Барнауле люди делают доброе дело, сдавая массово кровь

Донорскую неделю в Алтайском крае в рамках всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса организует движение «Волонтеры-медики», команда «Молодежки ОНФ» при поддержке АГМУ и минздрава.
В первый день (9 июня) в центр пришло около четырех десятков желающих сдать кровь. Их встречали волонтеры, дарили значки с подходящей группой крови, ленточки в цветах триколора.
Как сдать кровь
11 июня все желающие могут прийти в Алтайский краевой центр крови на пр. Ленина, 197 в Барнауле с 10:00 до 12:00.
Предварительно нужно пройти регистрацию.
Какие бонусы можно получить
Потенциальным донорам в Барнауле будет предоставлена возможность трансфера до пункта сдачи крови и обратно. Получить промокод на бесплатные поездки на такси от «Яндекс.Такси» при поддержке Donorsearch можно обратившись к региональному координатору направления «Популяризация кадрового донорства» ВОД «Волонтеры-медики» Арине Юрман.
«Несмотря на введенный режим самоизоляции, медицинские организации России призывают постоянных доноров продолжать сдачу крови. И хотя сегодня лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем, а процедура заготовки крови и ее компонентов имеет свои особенности», — отметили в министерстве здравоохранения.