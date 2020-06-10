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10 июня
Жизнь

В Барнауле люди делают доброе дело, сдавая массово кровь

В Алтайский краевой центр крови в первый день акции недельного марафона пришли почти 40 доноров, рассказали в региональном минздраве. Марафон проходит по всей России. Он приурочен ко Всемирному дню донора 14 июня.

Медицина. Здоровье. Кровь.
Медицина. Здоровье. Кровь.
СС0

Донорскую неделю в Алтайском крае в рамках всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса организует движение «Волонтеры-медики», команда «Молодежки ОНФ» при поддержке АГМУ и минздрава.

В первый день (9 июня) в центр пришло около четырех десятков желающих сдать кровь. Их встречали волонтеры, дарили значки с подходящей группой крови, ленточки в цветах триколора.

Как сдать кровь

11 июня все желающие могут прийти в Алтайский краевой центр крови на пр. Ленина, 197 в Барнауле с 10:00 до 12:00.

Предварительно нужно пройти регистрацию.

Алтайские доноры крови.
Алтайские доноры крови.
zdravalt.ru

Какие бонусы можно получить

Потенциальным донорам в Барнауле будет предоставлена возможность трансфера до пункта сдачи крови и обратно. Получить промокод на бесплатные поездки на такси от «Яндекс.Такси» при поддержке Donorsearch можно обратившись к региональному координатору направления «Популяризация кадрового донорства» ВОД «Волонтеры-медики» Арине Юрман.

«Несмотря на введенный режим самоизоляции, медицинские организации России призывают постоянных доноров продолжать сдачу крови. И хотя сегодня лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем, а процедура заготовки крови и ее компонентов имеет свои особенности», — отметили в министерстве здравоохранения.

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