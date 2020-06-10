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10 июня
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Жизнь

В Барнауле чудом спасли щенков от неминуемой гибели под землей

10 июня барнаульским спасателям провели необычную спецоперацию. Им пришлось доставать щенков из-под бетонной плиты, которая вот-вот могла их придавить.

В Барнауле бетонная плита чуть не придавила щенков.
В Барнауле бетонная плита чуть не придавила щенков.
пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю

Инцидент произошел на улице Лазурной, где проводились земляные работы, тяжелая техника убирала грунт и строительный мусор.

При вывозе старых железобетонных плит выяснилось, что под ними находятся бездомные щенки. Об этом сообщила в службу спасения женщина, которая подкармливала животных.

На то время, что щенков доставали из-под земли, работы были приостановлены, сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.

«Угроза для щенков была очень серьёзная, их в процессе работ могло задавить плитой. Мы, используя шанцевый инструмент, извлекли их из западни. Работать пришлось очень аккуратно, со всеми предосторожностями», — рассказал Александр Трошин, начальник смены аварийно-спасательного формирования.

Дальнейшая судьба спасенных решается. Вероятно, их отдадут в один из городских приютов для животных.

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